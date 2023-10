KOGEMUS | Kui su ellu kuulub kolm nartsissisti – isa, elukaaslane ja ülemus. Mis on kaassõltuvusliku suhte olemus? Pireti lugu

Kaassõltuvus ei ole ainult alkoholi- või uimastisõltlase külge klammerdumine, vaid võib avalduda ka mujal. Piret* on pidanud oma elus toime tulema kolme nartsissisti — isa, elukaaslase ja ülemusega. Ehkki lapsepõlvest alguse saanud kaassõltuvus saadab teda siiani, on ta lõpuks otsustanud nõiaringist välja astuda. Piret on kasvanud peres, kus isa oli autoritaarne eneseimetleja. Esimene suurem armumine oli Piretil sarnaste isikuomadustega mehesse ning siiani kestab tema ametialane koostöö ülemusega, kes nartsissistina Pireti enesekindlust ja vaimu tugevust pärsib.

“Kui oma probleemide pärast holistilise nõustaja juures käima hakkasin, ei olnud kaassõltuvus põhiteemaks, vaid see koorus pinna alt välja. Avastades, et nartsissism on nii tugevalt mu elus sees, hakkasin lõpuks ka ise neid mustreid nägema ja mõistsin, et need on põhjustanud korduvaid negatiivseid kogemusi.”