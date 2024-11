Mõtteainet „tublidele tüdrukutele“. Kuidas iseenda esikohale seadmine tegelikult ka teistele hästi mõjub?

Kui oled rahul oma keha, hinge ja vaimuga, siis ootad sa teistelt vähem. Kui su oma tass on täis, siis asud sa vaatama, kuidas teiste vajadusi täita, kui nad seda vajavad. Oletame, et sinu elukaaslane on töölt veel tulemata. Sina oled juba mõnda kodus, tšillid seal omaette, oled teinud omale mõnusa õhtusöögi, saanud telekast ära vaadata kõik oma lemmikseriaalid, kui sisse astub päevast väsinud ja tusane kaasa, kes vajub diivanile, et mängida mõned videomängud, ja nõuab sinna juurde süüa. Sellisel hetkel, kus oled iseenda vajadused rahuldanud, ei ole probleemi teisele anda, mida ta vajab. Nii et iseenda esikohale seadmine võib paarisuhtele isegi kasuks tulla.

2. Sinu hea tuju on nakkav

Kui oled mõne tusameelsega koos, siis hakkab tema halb tuju ka sulle lõpuks külge. Hea uudis on see, et sama töötab ka vastupidisel kujul. Kui oled heas tujus ja rõõmus, saavad teised sinu käest head energiat ja nendegi tuju läheb paremaks, sest kes ikka tahab olla kogu aeg tusameelse talve käes.

3. Sa motiveerid teisi

Kui hoolitsed enda eest, on sul ka rohkem energiat. Hakkad unistama ja seadma mitmesuguseid eesmärke, mille poole püüelda. Sinu tegutsemistahe paneb ka teised liikuma, sest kui nad näevad, et sinul asjad õnnestuvad, hakkavad nad paratamatult mõtlema, et ka nemad suudaksid sama.

4. Sul on rohkem energiat

Kui hoolitsed oma hinge ja keha eest, on sul kõigeks ka rohkem energiat, sest oled terve. Kõik, mille poole püüdled, õnnestub, sest sa jaksad oma asjadega tegelda. Nii et mida rohkem enda eest hoolitsed, seda rohkem ka jõuad.

5. Oled andestavam

Kui võtad aega iseendale, siis harjutad kannatlikkust ning omandad teadmise, et iga asi sõltub millestki. Sa ei lähe enam asjata närvi, kui elu viskab vahel kaikaid kodarasse, vaid õpid neist olukordadest ning suhtud elu keerdkäikudesse rahulikult ja andestavalt.

6. Sa aeglustad sammu, kui sind ähvardab läbipõlemine