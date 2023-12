8 nippi kuidas vältida talvist kaalutõusu, et kevadel poleks vaja dieeti pidama hakata

“Kaal tõuseb ikka siis, kui toitumine ja treenimine muutuvad ning selles vallas käituvad inimesed tihti erinevalt. Kõik need, kes sügistalvel korralikult treenivad ja suvel puhkavad, võtavad talvel hoopis kaalust alla. Samas need, kes regulaarselt ei treeni ja liiguvad suvel rohkem, võtavad talvel tihti juurde,” selgitab personaal- ja rühmatreener ning toitumisnõustaja Monica Lauri.

Kas talvel kogutud ülekilod soojade ilmade saabudes ka kaovad? “See juhtub ainult siis, kui liigutakse rohkem ja muudetakse toitumist. Kevade saabudes tekib juurde energiat ja seetõttu otsustatakse ennast käsile võtta — kui spordiklubis treenimine ei sobi, hakatakse kõndimas-jooksmas käima ning tihti muutub ka toidulaud justkui iseenesest tervislikumaks. Isu tekitavad kergemad toidud ja värsked salatid. Kui sellised muudatused ette võtta, on tõenäoline, et kogutud kilod kaovad. Samas, vanuse kasvades võib juhtuda, et keha enam nii kiiresti ei reageeri ning talvel kogutud kilodest lahti ei saa.” Monica Lauri annab nõu, kuidas talvekilod endast eemal hoida...