Intiimpiirkond kiheleb ja kipitab – asi võib olla tujukas pH tasemes. Naistearst selgitab, mis seda mõjutab

Tupe pH võib olla muutunud, kui tunned kihelust ning tupevooluse kogus, lõhn või konsistents on muutunud. limaskestad on hellad ja valulikud,

pH on happe ja aluse vaheline suhe, mida mõõdetakse skaalal 1–14. Neutraalne pH-tase on 7. Sellest allpool on pH happeline ja ülevalpool aluseline. Naise intiimpiirkonda iseloomustab kaks pH-taset ehk happesusenäitu. Tasakaalus tupe pH on 4,0–4,5, mis tähendab happelist keskkonda. Intiimpiirkonna naha pH on pisut suurem, keskmiselt kuni 5,5.