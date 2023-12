Kui külmetus on kallal. Mis aitab nohu vastu — 10 nippi!

Kui ravid, siis kestab seitse päeva, kui ei ravi, läheb nädal — nii ütleb rahvasuu nohu kohta. Vanarahva jutus on iva sees — nohu vastu head ravi pole, küll aga on võimalik sümptomeid leevendada. Nohu on viiruslik ja saab tihti hoo sisse siis, kui külmetamise tõttu on organismi vastupanuvõime nõrgenenud. Mida siis teha, kui nohu käes ja nina jookseb?