Miks haigutamine nakkab, kas see võib olla märk haigusest või miks me seda talvel rohkem teeme? 8 põnevat fakti haigutamisest

Uuringud on näidanud, et inimesed haigutavad talvel sagedamini.

Ava suu, siruta ennast välja ja tõmba aplalt sisse suutäis õhku, seejärel hinga kiirelt välja. Uus näojooga harjutus? Tegelikult mitte — sa just haigutasid. Haigutamine on hea viis oma väsinud keha virgutamiseks. Nii saad ka vestluskaaslasele märku anda, et ta põnevama teema valiks. Suure tõenäosusega haigutad sa praegu, sest ainuüksi sellest mõtlemine või lugemine paneb haigutama.