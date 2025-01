Perearst selgitab: mis põhjustab oksendamist, kuidas seda leevendada ja millal tuleb pöörduda arsti poole

Oksendamine on organismi kaitsereaktsioon, mis võib tekkida näiteks neeluärrituse, makku sattunud viiruse või bakterite korral. Selle mõjul tõmbub magu järsult mitu korda kokku ja väljutab kiiresti oma sisu. Ehkki oksendada on vastik, on see organismi tähtis kaitsereaktsioon. Perearst Eero Merilind selgitab oksendamise olemust ja annab nõu, mida selle korral ette võtta. Lastel põhjustab oksendamist sageli noroviirus. Milliste sümptomitega vajab oksendaja kiiret arstiabi?