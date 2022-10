Teeme selgeks: mis on infarkti ja insuldi tunnused ning kuidas need naistel ja meestel erinevad

- Insuldi viis klassikalist tunnust on näo, käe või jala tuimus või ootamatu nõrkus, eriti kui see avaldub vaid ühel kehapoolel; raskused kõnelemisel ja segane diktsioon; nägemishäired; tasakaaluhäired või uimasus ning tugev pea valu ilma selge põhjuseta.

Infarkti klassikaline sümptom on tugev litsuv valu rinnus . Osa naisi tunneb seda, osa aga mitte. On ka teisi südamerabanduse märke, mida võib segi ajada muude terviseh äiretega.

Lisaks on oluline teada, et naise südameprobleemide välja­selgitamisel ei pruugi tulemusi anda mõned standardtestid, mis aga meestele sobivad.

Pole täpselt teada, miks südamehaigused on naistel tõsisemate tagajärgedega kui meestel. Kuid naistel on kaks korda suurem tõenäosus saada teine südamerabandus kuue aasta jooksul pärast esimest. Üks põhjus võib olla selles, et naistel on väiksem süda ja pärgarterid ehk veresooned, mis varustavad verega südamelihast. Sel põhjusel võivad olla operatsioonid keerulisemad ja mõni diagnostikameetod, nagu näiteks angiograafia, vähem tõhus. Viimane võimaldab leida veresoonte sisepinnalt kolesterooliladestusi, mis võivad ummistada veresooni ning viia insuldi või infarktini.

Uuringut segab see, naiste veresoontes kipuvad kolesteroolitombud olema lamedamad.