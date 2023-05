Kipume valima juhtideks psühhopaatiliste kalduvustega tegelasi? 10 jahmatavat psühholoogilist leidu inimloomuse tumedalt poolelt

Sõdaderohke inimkonna ajalugu on näidanud, et inimolend suudab teise elava hinge vastu õõvastavat julmust üles näidata. Osaliselt võib põhjus peituda selles, et meil on kahetsusväärne kalduvus näha teatud rühmi – eriti autsaidereid ja haavatavaid inimesi, kel ühiskonnas madalam staatus – vähemväärtuslike inimestena.



Ühe aju-skaneeringul põhineva uuringuga tegid neuroteadlased kindlaks, et kodututele ja narkomaanidele mõeldes oli üliõpilaste ajus vähem närvitegevust kui siis, kui nad mõtlesid näiteks edukatele inimestele. Taolisi leide on tehtud ka teiste uuringutega ehk kokkuvõttes on inimesed vähemuste suhtes ebainimlikumad. Lisaks on tuvastatud, et noored inimesed kipuvad dehumaniseerivalt suhtuma eakatesse ja nii mehed kui naised suhtuvad ebainimlikumalt purjus naistesse. Leitud on ka seda, et...