„Vihkan duširuumis uurivaid pilke.“ Seitse piinlikku tervisehäda. Perearst vastab, millised on lahendused

Mu rindadel kasvavad karvad



Teismelisena panin tähele, et rindade vahel on tumedaid karvakesi. See häiris mind ja valu trotsides kitkusin need välja. Aastaid hiljem tekkisid udemete kõrvale ka tugevamad tumedad karvad ja neid hakkas tulema ka nibudele. Jälgin piinlikult, et enne randa, ujulasse või trenni minekut oleksid rinnakarvad viimseni kitkutud. Kui ma neid välja ei tõmbaks, oleks mu rind nagu vähese karvakasvuga mehel! - Kadri (27)