Igasse päeva mahub kümme kuni kakssada valet. Kuidas valetaja ära tunda?

Vale mitu nägu

Pamela Meyer, teadlane ja raamatu “Liespotting” (“Vale äratundmine”) autor, kes on uurinud valetamist ning sellega kaasnevaid kehalisi ja emotsionaalseid reaktsioone, esitab üllatava fakti: uue inimesega kohtudes valetame esimese minuti jooksul kolm korda! Igasse päeva mahub inimestel kümme kuni kakssada valet. Selle üle, mida valetamiseks pidada, võib muidugi vaielda. Sageli ei peeta hädavalet või tõe varjamist valetamiseks. Kuid isegi sõbranna ebaõnnestunud koogi kiitmine võib tekitada kehas hulgaliselt negatiivseid reaktsioone. Mõned neist on nähtavad: kes higistab, punastab, kogeleb või näperdab närviliselt nägu või juukseid, kes naeratab ebalevalt seal, kus olukord nõuaks tõsine olemist. Arvatakse, et valetamisega kaasneb ka vestluskaaslase pilgu eiramine, kuid mitmed uuringud tõestavad, et see pole tingimata nii — kogenud valetajale pole silmavaatamine probleem.

Reetvad emotsioonid ja žestid

Kriminaaluurijad puutuvad valetajatega tihti kokku. Pikaajalise kogemusega politseinikud teavad, et valetaja emotsioonid ja žestid ei pruugi ajaliselt ühte sobida. Ilmselt oled olnud olukorras, kus saad kingituse, mille üle sa tegelikult ei rõõmusta, kuid ei taha seda kinkijale välja näidata. Selle asemel hõiskad sa: “Just seda salli või raamatut ma tahtsingi!” Kuid kas tead, et juhul, kui sa kingist tõelist rõõmu ei tunne, ilmub naeratus su näole hetk hiljem, kui väljaöeldud lause suust pääseb? Tasub ka tähele panna, et kui kingitus tõeliselt meeldib, ei naerata mitte ainult kingisaaja suu, vaid rõõm kajastub ka teistes näolihastes ja silmades ning võimalik, et isegi lõua ja põsesarnade asendis.

Kõne ja käitumine