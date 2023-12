Kuidas ennetada ja leevendada kõrvetisi?

Kuigi kõrvetised on tüütud, saab enamik nendega hakkama. Samas on neidki, kellel happelised kõrvetised mõjutavad tugevalt elu­kvaliteeti. Eriti ebameeldivad on kõrvetised öösiti, häirides und ja toimetulekut järgmisel päeval. Mis tekitab kõrvetisi ja kuidas on võimalik neid leevendada või lausa vältida? Mõni nipp on lausa geniaalne!