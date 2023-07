Nali ja huumor päästab lõpuks hullemast – ühe mehe lugu oma lõbusast abielust multiskleroosiga

Tallinnast sai ta täpsema diagnoosi koos lisadega. “Tegemist on karmilt progresseeruva, ilma remissioonideta vormiga. Mulle anti 15 aastat, kui võtan ravimeid ja olen täiskarsklane. Suitsetamine jäi, sest sellest tekkiv dopamiin mõjub aju­tegevusele hästi. Soovitatud veganlusega sain hakkama pool aastat. Pean tunnistama, et nii kohutavalt kui siis pole ma ennast eluilmaski tundnud. Nii füüsiliselt kui ka vaimselt — lõpuks näis juba muru niiteski, et tagumik närib ka muru… Loe, kuidas Ain selle raske haigusega — multipultiga, nagu ta ise nimetab — nalja visates toime tuleb ja sa tunned, et elul pole häda suurt justkui midagi!