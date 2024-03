Kas oled oma suhtega rahul? Need kuus märki viitavad, et nüüd oleks õige aeg abi otsida

Igal suhtel on omad tõusud ja mõõnad: müstilised põnevushetked vahelduvad perioodidega, mil tunned end pettununa või elukaaslasest kaugelolevana. Rasketel aegadel on kiusatus loota, et need mööduvad iseenesest, pikaaegsesse suhtesse suuremat mõra löömata. Terapeudid on aga selle strateegia vastu.