Mõned viisid jutu alustamiseks on paremad kui teised. 10 fakti flirtimisest, mille teadmine tuleb kasuks nii suhtes kui vallalisena

Mitmete uuringute põhjal võib väita, et heteromehed kipuvad üle hindama naiste huvitatust nendest seksuaalses mõttes. Naised ei pruugi aga alati tajuda, mis on ligitükkiva mehe eesmärk. Teisisõnu arvavad mehed, et lähevad naistele jube hästi peale ja naised ei saa sageli aru, et mees on nendest huvitatud.

FOTO: Antonio Guillem | Shutterstock