Põrgupiin! Põiepõletik – millest see tekib, kuidas seda õigesti ravida ja edaspidi vältida?

„Põiepõletiku tavalisim põhjustaja on soolestikubakter Escherichia coli, mis hoolimata hirmutavast nimest on täiesti tavaline soolebakter,“ selgitab dr Talvik. „Soole- ja tupepiirkonnas on neid baktereid pidevalt ka piisava hügieeni korral,“ täpsustab perearst ning rõhutab, et põiepõletiku põdejad ei ole peaaegu kunagi ebapiisavate hügieeniharjumustega. Tavapäraselt ei saa bakter põide uitama minna tänu limaskesta kaitsebarjäärile, põiepõletiku ajal on selle toime aga nõrgenenud. Kuna naistel jääb kusiti välisava ja põie vahele kõigest sentimeeter, esinebki just naistel põiepõletikku sagedamini.



Teine laialt levinud arusaam on see, et põiepõletikku põhjustab külmetamine...