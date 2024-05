HEA TEADA | Kuidas pohmellist jagu saada – mis aitab ja mis ei aita?

Kui sul väga on vaja, võid võtta valuvaigistit ning kõhuprobleemide puhul maohappesust vähendavaid ravimeid . Apteegi käsimüügis on saadaval pulber, mis vees lahustatuna aitab taastada elektrolüüte ja vedelikku organismis.

Ära joo peale — see ainult lükkab probleemi edasi. Võta alkoholist puhkust. Soov hommikul alkoholi juua, et pohmelli leevendada tähendab, et sul on alkoholi võõrutusnähud ning see võib viidata alkoholi liigtarvitamisele või alkoholitarvitamise häire (kuritarvitamine või sõltuvus) olemasolule.