Kas vanusega muutub seks paremaks? 10 põletavat küsimust seksi kohta vanemas eas

Miskipärast arvatakse, et vanemad inimesed seksivad harva, kui üldse. Muidugi – kui inimesed saavad vanemaks, siis võib seks löögi alla sattuda näiteks haiguste ja terviseprobleemide pärast, mis voodielu segavad, ent sellegi vastu on abi. Igal juhul liigitub müütide alla väide, et vanemad inimesed ei seksi. Vastupidi, intiimne partnerlussuhe aitab kaasa täisväärtuslikule ja tervele elule ja kes seda ei sooviks. Liiatigi on seks tervisele kasulik igas eas!