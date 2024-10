12 haigust, mis segavad seksi. Mida saab ise ette võtta ja millal tuleks pöörduda arstile?

Nagu diabeedigi korral, viivad südameprobleemid veresoonte kahjustuste ja seksiga seotud probleemideni. Samuti võivad libiido vähenemise kaasa tuua mõned vererõhuravimid. Õige toitumine ja sportlik eluviis aitavad haigust ohjata ning soodustavad aktiivset eluhoiakut. Kui sul on olnud infarkt ja kardad, et seks võib põhjustada uue, siis küsi arstilt, millal on ohutu tegutseda.