Nina nokkimine, küünte närimine, juuste katkumine – kas tobe harjumus või märk millestki tõsisemast? Mida teha sundkäitumisega

“Näpud otsivad automaatselt tegevust, kui inimene tajub stressi või pinget. Mõnele tundub rahustav nina nokkida, teine tahab juustega mängida, kolmas uurib punne. Sisseharjunud käitumismustreid on väga erinevaid,” selgitab Helena Ojala kehale suunatud sundtegevusi. “Enamikul juhtudel on selline käitumine normaalne ja mõistetav ega vaja eraldi tähelepanu,” rahustab ta.

Kuna tegevus on automaatne, polegi seda lihtne kontrollida. Ka teades, et avalik nina nokkimine pole meie kultuuriruumis aktsepteeritav, ei suuda me sageli vastu panna soovile nina natukenegi seestpoolt uurida. Millest tekib selline vajadus?