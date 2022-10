Kuidas teha vahet, millist tüüpi valu rinnus viitab eluohtlikule seisundile? Millal kutsuda viivitamatult kiirabi?

Kui rinnus on laial alal tugev ja põletav valu, mis kestab üle 10 minuti, kaasnevad rütmihäired ja õhupuudus, tuleb kutsuda kiirabi ja mitte loota, et vaevused ise mööduvad või vähenevad. Kui on tegu käimasoleva südameinfarktiga, siis aktiivse raviga venitades kahjustuvad südamerakud enam ja infarktikolle suureneb. Kiirabi tulekuni soovitatakse puhata, heita voodisse ja mitte püüda jätkata tavapärast toimetamist. Ise autorooli istuda ja haiglasse sõita pole selliste sümptomitega mõistlik!

2. Ohtlik valu. Stenokardia põhjuseks on hapnikunälgus kitsaste südameveresoonte tõttu. Stenokardiline valu on sageli esimene hoiatus infarktiohust. Klassikaliselt on see tuntav laiemal alal vasakul pool rinnus. Valu võib kiirguda kätte, selga, õlga, ülakõhtu ja kestab kauem kui mõned sekundid või minutid. Stenokardia leevendub puhkamise või ka nitroglütseriini tarvitamisega. Nitroglütseriin laiendab südameveresooni ning hapnik jõuab paremini südameni. Selline valu on arstile väga alarmeeriv.