Teadlased on tõestanud, et nutmine on kasulik. Mis on nutmise 5 tervislikku mõju?

Mäletate Sulev Nõmmiku ja Väino Puura legendaarset stseeni filmist „Siin me oleme“ – „Ma tahaks nutta! Ma tahaks ühe korraliku nutu nutta!“ Mitte kõik ei ole nii julged, et lubada oma pisaratel vabalt voolata. Aga peaks.

Nutmine on inimestele ainuomane nähtus, mis on loomulik reaktsioon erinevatele emotsioonidele alates sügavast kurbusest ja leinast kuni äärmise õnne ja rõõmuni. Miks ühed inimesed kurba filmi vaadates vabalt pisaraid valavad aga teised ka lähedase lahkumise korral vaevu pisara poetavad? Kas nutmine on tervisele kasulik? Teadlased ütlevad – jah.