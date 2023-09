Kuus üllatavat nippi kergemaks uinumiseks. Kas oled neid juba proovinud?

1. Magama minekuks pehmed sokid jalga!

Šveitsi teadlased on avastanud, et inimesed uinuvad kiiremini, kui nende jalad ja käed on soojemad kui toaõhk. Soojade jalgade puhul veresooned laienevad, mis on märguanne ajule, et uni võib tulla.