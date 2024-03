Ärkad hommikul väsinuna? Hea une saladused: 8 tüüpilist uneprobleemi ja 8 soovitust, kuidas paremini magada

Pole ime. Sest enamasti saabub just vaikses ja pimedas magamistoas päeva jooksul esimest korda vaikus. Kõik, mis viimaste tundide jooksul juhtus, tõuseb teadvuses nüüd esiplaanile. Organism on häälestatud igapäeva probleemidele, mitte magamisele. Kehaliselt väljendub see selles, et vereringe halveneb, käed ja jalad muutuvad külmaks. Külmatunne aga ei lase rahulikult uinuda. Et anda kehale märku saabunud uneajast, tuleb tõsta kehatemperatuuri, sest kohe, kui keha soojeneb, vajuvad silmad kinni. Sisse tuleks viia rituaalid, mis magamaminekuga seotud: pool tundi enne uinumist tugitoolis mõtted selgeks mõelda, üles kirjutada, kuulata rahulikku muusikat, juua tassike lõõgastavat teed. Need on märguandeks kehale, et on aeg lõdvestuda ja rahuneda.