Armumine on sõltuvust tekitav tunne! 10 viisi, kuidas armumine sinu keha ja vaimu mõjutab

Armumine ujutab su närvisüsteemi üle heaolutunnet tekitavate hormoonidega, seega pole mingi ime, et see tunne näib nii ahvatlev. Kui tunded on vastastikused, siis seda parem – kaasnevad hellad puudutused, kallistamine, käest hoidmine ja lähedus, mis kõik on sinu kehale head. Uuringutest on selgunud armumise lausa imettegevad tervisekasud. Loe lähemalt juba artiklist.