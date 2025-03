Enamik inimesi alustab oma hommikut kohvi joomisega. Kohv sisaldab kofeiini, mis on stimulant ja nii saab aju saab kiire ergutava energialaengu, et tegus päev võiks alata. Kui oled märganud, et hommikune tass kohvi paneb sind peagi tualetti kakale kiirustama, siis sa pole sugugi erand. Sellel nähtusel on mitu põhjust.