Viis aastat diagnoosimata astma põhjustas Kristelil hallutsinatsioone ja südameprobleeme: ärkasin öösel, sest ei saanud enam hingata

Kristel soovib oma lugu jagada lootuses, et äkki aitab see kedagi teist, kes on parasjagu sarnases olukorras. Ta ise on äärmiselt pettunud, kuna kaotas diganoosimata jäänud haiguse tõttu mitu aastat täisväärtuslikku elu. „Kogu see protsess võttis meeletult aega, energiat ja ka finantse. Mul olid tõsised sümptomid, kuid arstid ei süvenenud minu kaebustesse ega haiguslukku. Neil oli pidevalt jube kiire. Ma pidin ise mõtlema, uurima, diagnoosima ning ka ise uuringuid välja pakkuma, et asi kuidagi edasi liiguks.“ Õige diagnoosi saamiseni läks viis aastat ning terve selle aja võttis ta ravimeid, mida tegelikult ei vajanud.