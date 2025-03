„Pakki tassides panin selle lihtsalt maha ja tahtsin nutta.“ Vähiravi võttis Marguselt rammu. Kuidas pärast diagnoosi tööellu naasta?

Olles töötanud 23 aastat mainekas puidutööstus ettevõttes müügijuhina, sai Kairele üsna ruttu selgeks, et ravi keerukuse ja kõrvalmõjude tõttu ta raviga paralleelselt tööl käia ei jaksa. „Ma nägin lihtsalt nii õudne välja,“ kirjeldab Kaire oma raviaegset perioodi. Näonahale tekkis lööve, silmad olid paistes ning keha turses ja nõrk. Valmisoleks tööle naasta sõltub ka selle iseloomust. „Kui sa pead inimesi juhtima, sul on vastutus, stressi tekitavad hangete tähtajad, kuid ise tunned end keemiaravi tõttu halvasti, siis mõistad, et nii edasi ei saa.“...



Marguse (51) lugu sai alguse seitse aastat tagasi, mil tal avastati soolevähk. Pärast keerukat operatsiooni taastus Margus üsna ruttu ning võttis vastu otsuse, et proovib siiski keemiaravi kõrvalt tööl käia. Tolleks ajaks oli ta töötanud 19 aastat päästeametis tuletõrjujana. Paraku andis aga alanud keemiaravi löögi, mida Margus oodata ei osanud.