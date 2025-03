Narkomaanist sportlaseks kasvanud Amonia Maar: vahel mõtlen, kuidas ma sellest kõigest eluga välja tulin

„Mul oli väga hea lapsepõlv. Tean, et tihti saavad sõltuvused alguse kodust ja sealsetest probleemidest. Minu puhul see kindlasti nii ei olnud,“ ütleb Amonia, et tema pere on alati olnud hooliv ja korralik, kuid teda see ei päästnud. Klassikaaslaste kaudu jõudis ta üsna pea seltskonda, kus narkootikume tarvitati. „Kõik tundusid seal väga lahedad. Muidugi tekkis soov, et tahan ka nende hulka kuuluda,“ jutustab toona Marianni nime kandnud naine. Ei läinud kaua aega, kui kõigest 13aastasena pakuti ka talle kanepit, mille ta kõhklemata vastu võttis. „Arvasin, et kui keeldun, siis ma ju ei ole lahe.“