AI-koolitaja Priit Ilomets: paljud uuringud näitavad, et AI-lahendused suudavad ärevuse ja depressiooni taset oluliselt leevendada

Nii tänase, homse kui ka ilmselt lähituleviku peamine tehnoloogiaga seotud jututeema on AI ehk tehisintellekt. See hoogsa arenguga leiutis tõstatab mitmeid küsimusi ja ristub üha rohkemate valdkondade, sealhulgas meditsiini ja vaimse tervise heaoluga. Seega on tänapäeval üha kriitilisemat tähtsust omandamas küsimus, kas ja kuidas saavad AI-põhised tööriistad toetada inimeste vaimset tervist?