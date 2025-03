„Menstruaaltsükkel mõjutab enesetunnet rohkem, kui arvame.“ Kuidas oma tsüklit jälgida ja mis aitab päevade ajal energiataset tõsta?

Kas oled märganud, et mõned päevad kuus tunned end energilisemana, samas kui teistel oled väsinud ja hajevil? Selle taga ei pruugi olla lihtsalt stress või kehv uni – suur roll on sinu menstruaaltsüklil. Uuringud näitavad, et umbes 20% naistest kogeb ebaregulaarset tsüklit, kuid paljud seda teadlikult ei jälgi. See võib tähendada, et tervisehoiatused jäävad märkamata ning mõni oluline probleem avastatakse liiga hilja.