Tipp-toetusained metaboolse tervise toetamiseks

Alljärgnev käsitleb kahte uut teaduspõhist tipp-preparaati, mis panustavad metaboolsesse tervisesse, st ka kehakaalu positiivsesse mõjutamisesse. Nimelt, nende innovaatilise teadustootmisega loodud prepraatide puhul on farmakokineetiliste ja kliiniliste uuringute näidatud nende mõjusust ainevahetuse protsesside reguleerimisel. PREMIO® Metabol-aid sisaldab multitoimelist Metabolaid® ekstrakti. See on patenteeritud hibiski antotsüaniinide ja sidrunverbena verbaskosiidide sünergistlikult toimiv teaduspõhine ekstrakt, mis on mitmesuunalisem ja üle kuue korra efektiivsem kui eraldi ekstraktid. Teostatud kliinilised uuringud näitavad, et Metabolaid® on väga efektiivse sünergistliku toimega mitmetele ainevahetusprotsessidele ning panustab seega positiivselt kehakaalu, rasvaprotsendi, kolesterooli, triglütseriidide taseme ja vererõhu mõttes.