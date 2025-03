„Olen üks neist, kelle kesknärvisüsteem sai kahjustada.“ Kuidas koroonapandeemia muutis inimeste elu

On küllalt neid, kes said hästi hakkama ning keda pandeemiaga kaasnenud nõuded ja piirangud suurt ei häirinud – nauditi rahulikku kodust elu. Ent palju saime ka lugusid inimestelt, kelle elu muutus igaveseks pika COVID-i või raskelt põetud tõve tüsistuste tõttu. Mainitakse ka vaktsiinkahjustusi. Vaktsineerimata jäämine lükkas paljud sotsiaalse suhtluse äärealadele. Kadus usaldus riiklike instantside vastu. On neid, kes kaotasid töö ja kelle majanduslik seisund halvenes olulisel määral. Kannatusi tõid lähisuhete halvenemine ja vaimse tervise probleemid.