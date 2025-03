Looduslik 20 erineva mineraaliga vesi otse allikast. Kas see pole mitte luksus?

Põhimõtteliselt koosneb meie keha veest ja ilma selleta suudame ellu jääda vaid 3–7 päeva, sõltuvalt tingimustest.

Kui palju vett peaksime jooma?

Iga inimese vedelikuvajadus on individuaalne, kuid keskmiselt peaks see olema umbes 30–35 ml kehakaalu kilogrammi kohta päevas. Kõik puu- ja köögiviljad, erinevad joogid ning toidud, mida tarbime, sisaldavad samuti vedelikku. Kui meil on 60 kg kaaluv naine, siis on tema päevane vedelikuvajadus 1,8–2,1 liitrit. Kui ta toitub tervislikult ja järgib taldrikureeglit, peaks ta jooma 1,2–1,5 liitrit puhast vett päevas. Muidugi sõltub veevajadus ka elustiilist, kehalisest aktiivsusest ja tervislikust seisundist.

Millist vett valida?

Tänapäeva kiire elutempo juures esineb sageli puudusi inimeste toitumises. Need tekivad seetõttu, et toit ei ole isetehtud, süüakse palju kiirtoitu, töödeldud tooteid, maiustusi jne. Kuna selline toit ei paku kehale piisavalt vajalikke toitaineid, on lihtsaim viis organismi toetada näiteks TICHĖ loodusliku mineraalvee joomisega.

TICHĖ mineraalvee joomine ei asenda tasakaalustatud ega toitainerikast menüüd, kuid tagab parema enesetunde kui tavaline kraanivesi, erinevad magustatud joogid või energiajook. Miks? Kraanivesi võib küll olla puhas ja joogikõlbulik, kuid selle mineraalide sisaldus on tavaliselt oluliselt madalam kui mineraalveel. Lisaks võib kraanivesi erineda maitselt sõltuvalt piirkonnast, mis paljudele ei sobi.

Toitumisnõustajana ei soovita ma magustatud jooke, kuna see on kiireim viis tarbida liiga palju suhkrut ja seeläbi kaalus juurde võtta. Energiajoogid ja suhkruvabad joogid sisaldavad rohkelt lisaaineid, mis suuremates kogustes tarbimisel võivad meie kehale kahjulikult mõjuda.

Miks valida TICHĖ looduslik mineraalvesi?