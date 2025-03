ESITA OMA KÜSIMUS | Mida soovid teada uute toitumissoovituste kohta?

Piimatoodete tarbimisel tuleks endiselt eelistada magustama tooteid. Magustatud toodete tarbimisel tuleb nüüdsest arvestada tarbitud portsjonid vastavalt „Piimatooted“ ja „Maiustused, näksid ja muud organismile ebavajalikud toidud“ toidugruppi. Näiteks iga 100 grammi magustatud jogurti või kohupiimakreemi kohta lisandub 1 magusaportsjon. Ka magusaportsjonite maksimaalset tarbimissoovitust on kohendatud. On soovituslik, et alla 2aastased lapsed ei tarbiks üldse lisatud suhkruid ega neid sisaldavaid toite, eelkõige suhkrut, komme jm maiustusi, küpsetisi, magusaid jooke. 3-6aastased lapsed võivad maksimaalselt (aga ei pea) süüa päevas kuni 2 šokolaadikommi või ühe kohukese eeldusel, et ei sööda teisi magusaid-soolaseid näkse või magustatud piimatooteid. Alates 11. eluaastast võib päeva jooksul süüa maksimaalselt näiteks 4 küpsist, 3 šokolaadikommi või juua 400 ml magustatud jooki.