Uriinipidamatus võib kimbutada ka nooremaid inimesi. Mida tasub selle kohta kindlasti teada?

Uriinipidamatuse ravivõimalused sõltuvad probleemi raskusastmest. „Kergemate juhtude korral aitavad hügieenisidemed või spetsiaalne aluspesu. Uriinipidamatuse lappide valikul tuleb lähtuda ka patsiendi soost, sest meeste ja naiste hügieenisidemed on erineva lõikega. Tähtis on ka õige paksuse valimine, mis hoiaks uriini sattumise eest aluspesule või pükstesse, kuid mis ei oleks ka liiga paks. Kui vedelikku tuleb rohkem või esineb ka tahtmatut roojamist, tasuks mõelda mähkmete kasutamisele - neid on erineva paksuse, lõike ja paigaldusmeetodiga. Näiteks on külgede pealt kinnitatavaid mähkmeid ja aluspesu laadseid püksmähkmeid, veel ka vormmähkmeid, mis sarnanevad hügieenisidemetele, kuid sobituvad paremini riietesse kui tavalised mähkmed,“ selgitab apteeker.

Samuti mängivad rolli kehaline aktiivsus ja regulaarne tualetikasutamine. „Vaagnapõhjalihaste harjutused on eriti tõhusad, kuid isegi regulaarne jalutamine on väga kasulik ja aitab vajalikke lihaseid treenida,“ lisab ta.

Baar selgitab, et hea uudis on, et mitmed elustiilivalikud aitavad inkontinentsi riski vähendada või sümptomeid leevendada. „Tervislik kehakaal on oluline – ülekaal suurendab põiele avalduvat survet. Samuti on kasulik vältida pikaajalist kõhukinnisust, tarbida piisavalt vedelikke ja vähendada kofeiini ja alkoholi tarbimist,“ soovitab Baar.

Esimesed märgid võivad olla pidev urineerimistung, põie mittetäielik tühjenemise tunne, samuti uriinilekked köhimise, naermise või füüsilise koormuse ajal. „Paljud inimesed lükkavad arsti poole pöördumise edasi, kuna häbenevad oma probleemi. Kui murega õigeaegselt ei tegeleta, võib see edasi viia kaasuvate haigusteni nagu põletikud, lamatised või bakteriaalsed infektsioonid. Seega on varajane diagnoosimine ja ravi võtmetähtsusega,“ rõhutab Baar.

Kuigi uriinipidamatust peetakse sageli vanemate inimeste probleemiks, võib see esineda igas vanuses ja mõlemast soost inimestel. „Naiste puhul on sagedaseks põhjuseks vaagnapõhjalihaste nõrgenemine pärast rasedust, sünnitust või menopausi ajal. Meestel on sagedaseks põhjuseks suurenenud eesnääre ,“ ütleb Baar ja lisab, et väga suur riskitegur on ülekaalulisus, sest liigne rasv kõhuõõnes surub põiele.

Hea on teada, et vanaduspensionäridel on võimalik osa hügieenisidemetest ja mähkmetest soodustusega saada - kui palju täpselt ja kui suure soodustusega oleneb juba uriinipidamatuse raskusastmest.

„Tõsisema probleemi korral on olemas spetsiaalsed pessaarid ehk tuperõngad, mis aitavad allavajunud vaagnaelundite ja uriinipidamatuse korrigeerimisel. Samuti on olemas kateetrid kuseteede sulgemiseks või uriinikotiga kasutamiseks uriinikogumiseks,“ lisab Baar ja täiendab, et apteegis on saadaval ka retseptiravimid, kuid nende kasutamiseks tuleb kindlasti konsulteerida arstiga.

Elukvaliteedi parandamiseks uriinipidamatuse korral on ka erinevaid spetsiifilisi kreeme ja

pesuvahendeid, mis aitavad ennetada nahaprobleeme ja ära hoida ebameeldivaid aroome.

Uriinipidamatusega seotud müüdid on tihti alusetud

Paljudel inimestel on inkontinentsiga seotud eelarvamused. „Üks levinud müüt on, et kui inimene hakkab kasutama mähkmeid või hügieenisidemeid, on need kohe nähtavad – tegelikult on need väga diskreetsed,“ kinnitab Baar. Samuti usutakse ekslikult, et uriinipidamatuse korral peaks vedeliku tarbimist piirama. „See võib hoopis vastupidise efekti anda ja probleemi süvendada,“ hoiatab ta.

Samuti arvatakse, et inkontinentsi saab ravida ainult ravimitega. „Tegelikult aitab enamikul juhtudel lihtne elustiilimuutus ja õigete abivahendite kasutamine. Ravimid on vajalikud vaid teatud diagnooside puhul,“ selgitab Baar.

Uriinipidamatus on levinud, kuid ravitav probleem. Oluline on varakult märgata sümptomeid, pöörduda spetsialisti poole ja teha elustiilis vajalikke muudatusi. „Kellegi elukvaliteet ei peaks kannatama piinlikkuse tõttu. Lahendusi on palju ja paljud neist on lihtsad ning tõhusad,“ julgustab farmatseut.