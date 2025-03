Leevendad toiduga pinget ja stressi? Siin on väärt näpunäited, kuidas märgata, millal juhivad sinu isu emotsioonid

Aga miks just toit? Sellele on väga lihtsad põhjendused. Peamiselt see, et toit vallandab ajus mõnuainet nimega dopamiin, mis üldiselt vaigistab valu ja muret. Põhjuseks on ka see, et toit on ülikergelt kättesaadav ja odav ning ka täiesti legaalne viis mainitud mõnuaine kehast välja meelitamiseks.