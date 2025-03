KUULA JA VAATA | Kuidas hoida naha nooruslikkust ja millal teha esimesed ilusüstid? Vastab nahaarst Bret Kaldvee

Naha heaolust rääkides on üks sagedasemaid küsimusi, kuidas näha välja nooruslik ja hoolitsetud ka vanemas eas. Dr Bret Kaldvee selgitab, et naha vananemine jaguneb kaheks: seesmine ja välimine vananemine. Kui seesmist vananemist inimene ise eriti mõjutada ei saa, siis välimise vastu on võimalik üht-teist ette võtta küll. „80 protsenti välimisest vananemisest on põhjustatud UV-kiirgusest ehk päikesest ja solaariumidest,“ hoiatab Kaldvee, kes ka ise teismelisena tihti solaariumis käis. „Õnneks on tänapäeva noored palju targemad kui mina 20 aastat tagasi.“ UV-kiirguse vastu kaitsevad meid päikesekreemid, mida tuleks teatud juhtudel kasutada aastaringselt.