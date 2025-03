„Liiv silmas!“ – Oomega-3 rasvhapete tähtsus kuiva silma leevendamisel.

„Kuiv silm“ on levinud probleem, mille all võib kannatada kuni 30% inimestest. Naiste hulgas esineb silmade kuivust rohkem, samuti kontaktläätsede kasutajatel. Silmi niisutab pilgutamine, kuid ekraanidega töötamisel võib vajalik pilgutamiste arv väheneda ligi poole võrra. Silm kuivab, pisaravedelikku tekib vähem ja on halvema kvaliteediga. Selle tagajärjel hakkavad silmad kipitama, punetama ja sügelema. Tõsisematel juhtudel võib pikaaegne silmade kuivus tekitada silmapõletikku, sest normaalne silmade kaitsebarjäär on nõrgenenud. Lisaks ekraanidele võib meie silmade kuivust suurendada ka kliimaseadmed ja küttesüsteemid.

Oomega-3 rasvhapete tähtsus kuiva silma korral

Tavaliselt kasutatakse kuiva silma sümptomite leevendamiseks silmatilku. Kuigi silmatilga kasutamine pakub kohest leevendust, ei lahenda see kuiva silma tegelikku tekkepõhjust. Seega on mõne aja pärast vaja uuesti silmi niisutada, sest silmatilk ei paku pikaajalist lahendust.

Siin tulevad appi oomega-3 rasvhapped EPA ja DHA, mis on silmadele olulised mitmel viisil. Oomega-3 rasvhapped on silma rakumembraanide olulised koostisosad, mis hoolitsevad vajaminevas koguses kvaliteetse pisaravedeliku tekkimise eest. Tänu sellele püsivad silmad pikemalt niisutatud ja kaitstud. Uuringud näitavad, et oomega-3 niisutav toime ilmneb vaid siis, kui päevas tarbitakse vähemalt 250 mg DHA-d..

Oomega-3 rasvhapped toetavad lisaks ka normaalset nägemist ja aitavad säilitada silma võrkkesta. Silma võrkkest on valgustundlik kiht silma põhjas, mis koosneb peamiselt DHA-st. Just võrkkestal muudetakse silma tulev valgus närvisignaaliks, mis omakorda töödeldakse ajus meile nähtavaks pildiks. Kuiva silma korral võib kahjustuda ka silma võrkkest ja selle funktsioonid. Piisav päevane DHA kogus on väga oluline, et toetada võrkkesta funktsioone ja normaalset nägemist. Oomega-3 rasvhapped on asendamatud, kui eesmärk on nooremas eas hoida silmade tervist ja ennetada vanusega kaasnevaid nägemisprobleeme.