„Konfliktide lahendamisel on suurem vastutus alati võimupositsioonil oleval isikul.“ Psühholoogi nipid suurte tülide vältimiseks

Konfliktid on osa elust, mis mõjutavad nii isiklikke kui ka töösuhteid. Paljud meist on harjunud neid iga hinna eest vältima, et ära hoida võimalikke negatiivseid emotsioone. Konflikt ei pea aga alati tähendama, et olukord muutub teravaks. Enesekindla ja hooliva lähenemisega saab konflikte lahendada ka rahumeelselt. Konfliktide olemusest ja nende lahendamisest rääkisime lähemalt psühholoog Viktoria Saatiga.