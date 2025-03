VAATA või KUULA | Kas sinu valu võib olla neuropaatiline?

Arst ja valuspetsialist dr Aleksandra Šilova räägib, mis on neuropaatiline valu, kuidas see tekib, mille järgi seda ära tunda ja millised on selle valu võimalikud põhjused. Selgitame saates, kuidas PainDETECT-i küsimustik, mida kasutavad ka arstid, võib aidata aru saada, kas sinu valu võib olla neuropaatiline.