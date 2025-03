„Kandsin end maha ja leppisin sellega, et ülejäänud elu elan üksi.“ Eesnäärmevähist tekkinud erektsioonihäired lõid Veiko maailma kõikuma

Esimesed märgid sellest, et midagi on valesti, ilmnesid Veikol tegelikult juba kümme või rohkemgi aastat enne diagnoosi. „Mäletan, et mul tekkis ebamugavustunne alakõhus ja valu alaseljas,“ meenutab Veiko. „Kui enesetunne oli nii ebameeldiv, et seda ei olnud võimalik enam ignoreerida, pöördusin perearsti poole.“