Passi vaadates peaks tervis olema korras, ent arstivisiidid räägivad muud. Kas tõesti on noored tänapäeval haigemad kui kunagi varem?

„Iga kord, kui mu immuunsus nõrgeneb ja tunnen, et stressitase kehas on suur, tekib mul mõni probleem, millega pean naistearsti juurde pöörduma,“ kurdab ta muret. Tihti kimbutab teda tupeseen, bakteriaalne vaginoos või veidrad alakõhuvalud. „See kõik on väga väsitav ja mul on endal selline tunne, et see kõik saigi alguse sellest põiepõletikust, mis jäi esmakordsel ilmumisel välja ravimata. Kas see võib tõele vastata?“ mõtiskleb Reelika.