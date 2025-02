TERVISEUUDIS | See on südametervisele kasu toov lihtne igapäevane harjumus, mille võiksid juba tänasest omaks võtta

Südamehaigused on ülemaailmselt üks peamisi surma põhjusi. Selleks, et oma süda tervena hoida, on oluline tervislik elustiil. Trepist kõndimine suurendab südame löögisagedust, mis aitab tugevdada südamelihast, alandada vererõhku ja kolesteroolitaset. Teadlased tegid kindlaks, kui palju trepiastmeid päevas on vaja kõndida, et saada märgatavat kasu.