KUULA | Erakorralise meditsiini arstid selgitavad: millal pöörduda EMOsse, millal otsida abi mujalt?

Saatekülalisteks on Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini keskuse juht Marit Märk ning erakorralise meditsiini arst-resident ja Tartu kiirabi arst-brigaadijuht Ralf Raava. Saadet juhib Sander Rajamäe, Tervisekassa tervisekommunikatsiooni osakonnast.

Kuidas toimub triaaž?

Terviseprobleeme, mis vajaks erakorralist arstiabi või sekkumist, seob Põhja-Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini arst-residendi Ralf Raava sõnul üldjuhul faktor, et need on tekkinud äkitselt.

„Eluohtlikumad seisundid on näiteks hingamisraskused, mille tõttu inimene tunneb õhupuudust. Samuti olukord, kui patsiendil on vereringehäire, mille sümptomid on üldjuhul teadvusekaotus, kahvatu nahk ja jõuetus. Südame rütmihäired, kõrge palavik, mis ei allu palavikualandajatele, teadvusehäire (sh segadusseisund), aga ka krooniliste haiguste järsk ägenemine on olukorrad, kus inimene võiks pöörduda erakorralise meditsiini osakonda.“

Need äkitselt tekkinud terviseprobleemid liigituvad peamiselt oranži või punasesse värvikategooriasse. Triaažikategooriaid on kokku viis. Juba mainitud punase triaažikategooria puhul peab patsient saama kohest arstiabi ehk tema seisund on kriitiline.

„Oranž triaažikategooria on potentsiaalselt eluohtlik seisund ja inimene peab saama arstiabi 15 minuti jooksul. Kollase kategooria puhul võib inimene oodata kuni ühe tunni, rohelise korral kolm tundi ja sinise puhul hindame, et inimene ei vaja erakorralist sekkumist. Üldjuhul on inimesel siis kas puuk, pind, pisikene haav või ka pikalt kestnud tervisekaebus – sel juhul võib vastuvõtuni oodata kuni kuus tundi. Kui aga osakonnas on parasjagu suur koormus, võib see aeg osutuda ka pikemaks,“ selgitas Raava.

Suur osa EMOsse pöördunuist tegelikult erakorralist abi ei vaja