Ebameeldivad ja piinlikud kõhugaasid – kuidas neist vabaneda?

Joo rohkelt vett. Paljude seedimisega seotud probleemide oluliseks põhjuseks on vedelikupuudus kehas. Kui maos ja soolestikus on liiga vähe vedelikku, muutub seal olev toidumass tihkeks ja raskestiseeditavaks. Soole tühjenemiste sagedus väheneb ning kogunevad pooleldi seeditud massid hakkavad käärima, tekitades gaase.

Kasuta vahendeid kõhupuhituse vastu. Apteekides on erinevaid kõhuhädasid leevendavaid tooteid, millest on heaks valikuks looduslik preparaat Spasmoil, mis sisaldab piparmündi ja apteegitilli eeterlikke õlisid. Spasmoil on kasutajate seas kiiresti populaarseks saanud tänu oma kahetisele toimele: ta aitab vabaneda gaasidest ja puhitusest ning samal ajal leevendab kõhuõõne elundite valulisi kokkutõmbeid ehk spasme. Lisaks sellele korrastab see soole mikrofloorat ja seedimist tervikuna.