Saatuslikul maihommikul ärkas naine valudega, millele ta annaks kümnepunktiskaalal hindeks 12. „Mul oli konkreetne surmahirm. Ma ei saanud aru, mis minuga toimub, ei suutnud ennast isegi liigutada, lihtsalt karjusin ja nutsin.“ Kaire on tänulik, et kodus oli sel hetkel ka ema, kes talle kiirabi kutsus. „Aeg kiirabi jõudmiseni tundus igavikuna. Olgugi, et tegelikult käis see päris ruttu.“