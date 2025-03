Ülesanded muudkui kuhjuvad ja alati on tehtud liiga vähe: läbipõlenud töörabajate kogemuslood

Akadeemilist tööd tegev Merlin Rosenberg ütleb, et on lausa mõned korrad läbi põlenud ja kurioossel kombel on see juhtunud täiesti vastandlikel põhjustel – ta on läbi põlenud nii väga igava töö tõttu kui ka suure entusiasmiga täiel kiirusel vastu seina põrutanud. Merlin on tubli ja entusiastlik töötaja, kes alustab igal töökohal suure hooga. Aga kui tööks on rutiinne paberitega krabistamine ja loetakse tagumikutunde, käib hoog maha. „Rutiinsete ülesannete täitmine hakkab venima, vastumeelsus suurenema ja ülesannete lõpetamine venib õhtutele, nädalavahetustele,“ kirjeldab ta. „Pärast kaht korda sain aru, et riigiametnikku minust ei saa ja sellises laboris ka töötada ei kannata, kus katse protokollimine võtab kolm korda rohkem aega kui katse ise,“ märgib Merlin.