Viis hambakliinikut, kelle kätte võid usaldada oma kauni naeratuse 

Koostöö kliinikumi eriarstide vahel on tihe. Nii saavad ka kõige keerukamad ravijuhtumid tervikliku ja parima võimaliku nüüdisaegse ravi. Nii proteetiliste tööde kui ka röntgenülesvõtete tegemiseks on kliiniku personali kasutada kõige moodsam 3D-tehnoloogia, mille abiga juba esimesel visiidil täpseid restauratsioone teha.

Ausus, pühendumus, professionaalsed oskused ja patsiendi heaolu on väärtused, mis juhivad Sakala Hambaravi kliinikute igapäevast tööd. Sealsete arstide kompetents on suur ja hõlmab kõiki hammaste tervisega seotud valdkondi, muu hulgas hambaravi, proteetikat, ortodontiat, endodontiat ja implantoloogiat.

Maxilla Hambakliinikud on Tervisekassa lepingupartnerid. Maxilla Hambakliinikutel on väga mugav võimalus teha oma broneering veebis: maxilla.ee/broneering

Maxilla meeskond töötab iga päev selle nimel, et pakkuda patsientidele parimaid lahendusi, professionaalset hambaravi ja meeldivat kogemust. Iga patsient peab tundma, et temast hoolitakse – olgu ta mure suur või väike.

Kõik Maxilla kliinikud on varustatud modernse hambaravitehnika ja parimate materjalidega. Kliinikutes töötavad arstid on oma ala spetsialistid, kes pideva enesetäiendamise kõrval panevad rõhku ka hea ja meeldiva klienditeeninduskogemuse pakkumisele.

Maxilla Hambakliinikul on tegutsenud juba 36 aastat, olles üks Eesti esimesi erahambakliinikuid! Selle aja jooksul on Maxilla Hambakliinik alati kõige olulisemaks pidanud oma patsientidele kvaliteetse hambaravi ja suurepärase klienditeeninduse pakkumist.

Sakala Hambaravis pakutakse ka üldnarkoosis ja sedatsioonis hambaravi, seda nii lapspatsientidele kui ka täiskasvanutele. Kuigi narkoosis (üldanesteesias) hambaravi kasutatakse eelkõige mastaapsemate kirurgiliste sekkumiste korral selleks, et vähendada kaasnevat valutunnet või ravi tõttu ilmnevaid vastureaktsioone, on üha sagedasem põhjus säärase ravimeetodi kasutamiseks suur hirm hambaravi ees. Narkoosis hambaravi on lisavõimalus, kui muid variante enam pole – tavaliselt vajab see üht visiiti ja nõuab minimaalset (kui üldse) patsiendipoolset koostööd.

Sakala Hambaravil on nüüd kaks asukohta! Teine kliinik avas uksed Teaduspark Tehnopolis Mustamäel. Raviaegade broneerimine on tehtud ülimugavaks. Tutvu teenustega ja broneeri aeg vastuvõtule, helistades või leides sobiva aja kodulehelt.

Kotka 12, Tallinn

Tel +372 5335 9966

Mäealuse 2/4 korpus B, Tallinn

Tel +372 5335 0555

Lumen Hambakliinik – sinu hambakliinik Viimsis

Lumen Hambakliinik asub mereäärses Viimsis ja sel aastal algas 32. tegutsemisaasta.

Patsiendist hoolimine, professionaalsus ja kõrgtehnoloogia kasutamine – need on väärtused, millest Lumen Hambakliinikus alati juhindutakse. Samuti seavad nad tähtsale kohale teenuse kättesaadavuse, informatsiooni liikumise, raviplaanide/eelarvete koostamise ja meeskonnaliikmete pühendumise. Just need on olulised ja usaldust loovad nüansid, millest kasvab välja pikaaegne koostöö. Viimased aastad on neid pärjatud ka tiitliga Usaldusväärne Ettevõte – selle on Eestis saanud vaid 7% ettevõtetest. See on piirkonnas üks väheseid kliinikuid, kus toimuvad vastuvõtud ka laupäeviti.

Kliinikul on Viimsis kaks asukohta kuue kabinetiga:

1. Viimsi SPA maja, kus toimuvad lasteravi ja hügienisti vastuvõtud.

2. Viimsi Äritare, kuhu on koondatud digitaalsed diagnostika- ja analüüsivahendid, kliiniku oma CAD/CAM-hambalabor ning uued ravikabinetid.

3. Ooteruumid on avarad ja turvalised ning neist avaneb ilus vaade Viimsi mõisapargile ja Viimsi SPA esisele alale.