Tartu ülikooli teadlased uurisid, miks haigestuvad viljatud mehed sagedamini elu jooksul vähki

Tulemused näitasid, et perekondlike kasvajatega seotud geenileiud on viljatutel meestel ligi viie korra sagedasemad võrreldes viljakate meestega. „Leidsime, et viljatute meeste seas kannab eelsoodumust põhjustavat geenivariant iga 15. viljatu mees võrreldes ühega 64 viljakast. See võib ka olla põhjuseks, miks viljatud mehed haigestuvad sagedamini oma elu jooksul vähki – neil on juba olemas geneetiline eelsoodumus, mis teeb organismi vähi suhtes vastuvõtlikumaks,“ ütles Valkna. Samuti leidsid uurijad, et mitmel patsiendil oli uuringu läbiviimise ajaks diagnoositud vähk ning mitmetel esines vähki ka perekonnas. „See toetab hüpoteesi, et nendes perekondades on eelsoodumust. Kahjuks ei olnud meil antud uuringu raames võimalik hinnata vähi levimust, sest kaasatud mehed olid keskmiselt nooremad, kui pärilikud vähid enamasti avalduvad,“ lisas Valkna.